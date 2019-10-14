Рустам Минниханов обсудил дальнейшую цифровизацию Татарстана с Алексеем Волиным

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил дальнейшую цифровизацию республики с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На состоявшейся в Доме Правительства Татарстана встрече «стороны обсудили вопросы дальнейшего развития в регионе цифровизации, в том числе перехода на цифровое телевидение, другие актуальные для отрасли темы», отметили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня замглавы Минкомсвязи РФ принял участие в церемонии отключения аналогового и перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ.

Переход позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения прошла на казанской телевышке, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.