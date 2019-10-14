(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Прокуратура потребовала, чтобы исполком Казани нашел средства на ремонт водопровода в Залесном, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В прокуратуре Кировского района рассмотрели коллективное обращение жителей Залесного, жалующихся на некачественные водопроводные трубы. Как выяснилось, проводили их в основном местные жители, никаких проектных документов и расчетов нет, а в 2011 году сети были приняты на баланс Водоканала», — рассказал Галиев.

Теперь трубы необходимо заменить на Интернатной улице, чтобы предотвратить возможные аварии и улучшить водоснабжение, однако решение этой проблемы не предусмотрено ни исполкомом, ни Водоканалом.

В итоге надзорное ведомство потребовало от руководителя исполкома включить работы по переустройству водопровода в инвестиционные программы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.