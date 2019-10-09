Генконсул Турции в Казани: У РТ и Турции есть потенциал для совместной работы в халяльной сфере

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В сфере производства халяльной продукции у Татарстана и Турции есть потенциал для совместной работы. Об этом заявил Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан на прошедшей в диппредставительстве пресс-конференции.

«В Российской Федерации проживают примерно 30 млн мусульман, а по всему миру 1,2-1,3 млрд человек [исповедуют мусульманство]. Интерес к продукции халяль с каждым днем растет. Говоря о продукции халяль, не нужно ограничиваться только продуктами питания, сюда входят лекарства, косметика, одежда. Халяль – это образ жизни. Поэтому считаю, что у нас есть сфера возможной совместной деятельности с Татарстаном. Думаю, что мы можем вместе плодотворно поработать в этом направлении», – сказал дипломат.

Эрикан добавил, что в последние годы Турция серьезно работает над стандартизацией и сертификацией халяльной продукции.

«К этому нужно подходить достаточно серьезно, не выходя за рамки данной темы. Работая совместно, мы удовлетворим потребности российских мусульман и найдем возможности вместе экспортировать продукцию в другие страны. В этом плане я считаю, что есть потенциал для работы», – отметил Генконсул Турции в Казани.

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