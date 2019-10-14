Врачи назвали негативные последствия офисной работы

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Среди самых опасных негативных последствий офисной работы оказались синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. Об этом рассказали в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, сообщает RT.

Эти проблемы, как правило, вызываются частыми стрессами, высокими требованиями, недостаточной социальной поддержкой, отсутствием достойного вознаграждения и страхом потерять работу. Результатом становится развитие заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

К тому же стресс и утомляемость на рабочем месте могут приводить к развитию гинекологических заболеваний у женщин и нарушению репродуктивного здоровья у мужчин, подчеркнули специалисты.

Кроме того, среди неблагоприятных производственных факторов работы в офисе – высокая напряженность труда, профессиональный стресс, гиподинамия, ненормированный график и так далее.

В том числе на здоровье негативно влияет плохое качество воздуха в офисных помещениях, обусловленное преимущественно «неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряжённой работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях», пояснили в НИИ.

Еще одной проблемой офисных работников является эмоциональное выгорание, которое сказывается не только на качестве жизни, но и на качестве работы, а также на уровне профессионализма сотрудников, добавили врачи.

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