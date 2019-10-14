Хайруллин о переходе на «цифру»: Люди плачут, когда телевизор начинает хорошо работать

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Жители Татарстана очень эмоционально воспринимают переход с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Об этом журналистам рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Когда мы говорим о цифровом телевидении, надо сказать, что жители республики очень эмоционально это воспринимают. Особенно старшее поколение. Есть хорошие примеры, когда люди плачут, если видят, что телевизор стал хорошо работать», – отметил глава Минцифры РТ.

Переход на цифровое телевещание позволил татарстанцам смотреть телепередачи в высоком качестве (HD), а также высвободил частоты, которые в дальнейшем можно использовать для сотовой связи и других задач. Техническая возможность получения цифрового сигнала есть у 99,3% татарстанских домохозяйств.

Домохозяйства, где нет возможности приема «цифры», взяты Минцифры РТ на особый контроль – их жителей уведомили о переходе и рассказали о возможностях подключения. Для решения вопросов по переходу на цифровое вещание работает горячая линия, на которую за семь месяцев работы уже поступило свыше 6 тыс. звонков.

«У нас отстроена система, при которой мы знаем каждую возникающую проблему, связанную с цифровым телевидением. У нас все проблемы абсолютно локализованы, и мы пофамильно знаем всех, у кого они возникают», – подчеркнул замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Кроме того, татарстанцам в подключении и настройке оборудования помогают более 2,7 тыс. волонтеров, заключил Айрат Хайруллин.

Сегодня Татарстан перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ, которое позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения прошла на казанской телевышке.

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