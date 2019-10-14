Из Казани откроется новый авиарейс в Красноярск с посадкой в Ханты-Мансийске

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Из столицы Татарстана 27 октября откроется новое авианаправление Казань – Ханты-Мансийск – Красноярск. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Самолеты будут летать по средам, пятницам и воскресеньям. Из Казани вылет назначен на 6.40 с посадкой в Ханты-Мансийске в 11.20. Вылет из Ханты-Мансийска запланирован на 12.20, а посадка в Красноярске – на 16.55.

Из Красноярска самолет вылетает в 17.45, посадка в аэропорту Ханты-Мансийска состоится в 18.10, а вылет – в 19.00. В Казани самолет приземлится в 19.10. «Для каждого из городов указано местное время», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Bombardier CRJ-200 с максимальной вместимостью 50 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.