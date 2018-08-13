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Татар-информ

14 октября 2019, 11:42

Экономика и финансы

Минниханов призвал найти универсальное решение для передачи инвесторам бесхозных земель Татарстана

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Экономика и финансы

Минниханов призвал найти универсальное решение для передачи инвесторам бесхозных земель Татарстана

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Рамиль Гали

Вовлечение в оборот бесхозных земель сельхозназначения – вопрос республиканского уровня, подчеркнул Президент РТ.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Бесхозные земли и расположенные на них заброшенные постройки являются проблемой республиканского масштаба. Вопрос их вовлечения в бизнес-оборот необходимо решать централизованно. Такое мнение на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Перед участниками заседания выступил представитель фермерского хозяйства. Он пожаловался на непростые процедуры вовлечения бесхозных земель и их нехватку для расширения бизнеса.

Его дополнил глава Алексеевского района Сергей Демидов. Он напомнил, что существующие сегодня пути решения проблемы слишком затянуты по времени и не устраивают предпринимателей из-за своей сложности.

В ответ Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике расположено большое количество брошенных земель сельскохозяйственного назначения, поэтому для решения вопроса требуется системный подход. Он поручил проработать проблему и создать простое и эффективное решение.

«Это бесхозные земли, разрушенные фермы. И если есть люди, которые готовы это взять, то нужно найти законный путь, как это сделать. Но если мы пойдем отдельно по каждому участку, то это будет стоить огромных денег. Поэтому нужно проблему решить каким-то единым документом. Государство приведет [участки] в порядок и передаст предпринимателям, которые готовы их развивать», – заключил Президент РТ. 

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