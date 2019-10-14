(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Татарстане родители порядка 400 детей-инвалидов уклоняются от уплаты алиментов, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Кроме того, на сегодняшний день свыше 1700 исполнительных производств в УФССП касаются взыскания алиментов на содержание детей, которые живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

«В рамках данной работы в отношении неплательщиков алиментов судебными приставами с начала 2019 года вынесено более 1070 постановлений об ограничении в выезде за пределы РФ, порядка 600 постановлений о взыскании на денежные средства, более 200 постановлений о взыскании на доходы должников», — рассказала Халимова.

С сегодняшнего дня в республике стартовала акция «Вспомни о ребенке — заплати алименты». По всей республике пройдут рейды, чтобы принудить неплательщиков выплачивать средства на содержание детей с ограниченными возможностями, а также на детей, живущих в семьях с низким доходом.

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