Сергей Цикалюк выступил на конференции «Трансформация: HR и Бизнес»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Москве, в офисе ПАО «Сбербанк», на конференции «Трансформация: HR и Бизнес» председатель совета директоров компании ВСК Сергей Цикалюк рассказал о внедряемых в ней изменениях.

Традиционно спикерами форума выступают лидеры мнений, которые делятся реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами и участвуют в открытом диалоге с аудиторией.

В начале выступления Сергей Цикалюк отметил необходимость трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели и важность участия HR во внедрении этих изменений в компании.

«Любые изменения всегда болезненны, и нужна смелость, чтобы на них решиться. Формирование команды, каждый участник которой не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и ее успехе, – стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, – это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день!» – подчеркнул он.

Кроме того, Цикалюк поделился опытом формирования региональной управленческой команды и ее вовлечения в корпоративную жизнь. Также он рассказал об этапах жизни компании и успехах, которых удалось достичь.

«В каждый период жизни компании руководитель принимает решения, которые мы сегодня называем трансформацией. В 1992 году мы создали компанию ВСК на идее страхования военнослужащих. Доля обязательного страхования госслужащих в портфеле в 1993 году составляла 96%, в 2000 году – 60%, а в 2010 – 0%. Это ярко иллюстрирует скорость трансформации и изменения структуры страхового портфеля и направления деятельности. Сегодня мы универсальная компания, занимающая 16-е место среди российских компаний финансового сектора по версии РБК и 109-е среди крупнейших частных компаний по версии Forbes. Наши рейтинги АА по версии “АКРА“ и “Эксперт РА“, а также BB по международной шкале Fitch Ratings свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и надежности компании», – заметил председатель совета директоров страхового дома.

«Мы успешно внедряем самые передовые решения на страховом рынке и являемся лауреатами премий “Лучшее технологическое внедрение в страховой компании“ и “Сервисное решение года“ за наше мобильное приложение. Мы единственный российский страховщик, вышедший в финал престижного международного конкурса инноваций Insurer Innovation Awards 2019, опередивший десятки крупнейших мировых страховых компаний. Также в этом году мы получили премию за “Лучшее урегулирование страховых событий“, и это не случайно. Философия нашей компании – построение долгосрочных и честных отношений с клиентами и честные выплаты. Мы всегда полностью и безукоризненно выполняем взятые на себя обязательства. Именно в этом суть страхования и нашей компании», – сказал Цикалюк.

Заканчивая выступление, он рассказал об этапах внедрения изменений компании сегодня: «Мы ставим перед собой амбициозные цели и понимаем всю значимость и первостепенную роль наших людей в их достижении. Я высоко ценю умение работать, уважение и способность всегда двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Сегодня мы видим заинтересованность каждого сотрудника в развитии и успехе компании, желание быть частью команды. И это много значит».

«Первым шагом для нас стало изменение бизнес-процессов и оргструктуры, а также изменение системы мотивации и системы управления персоналом. Затем мы выбрали лидеров направлений, способных профессионально и быстро решать актуальные задачи. И, конечно, мы транслировали программу изменений и новые ценности компании всем сотрудникам. Главное для нас, что за время трансформации ни один ценный сотрудник не покинул компанию», – добавил Сергей Цикалюк.

Отвечая на один из вопросов о том, как происходила личная трансформация, председатель совета директоров страховой компании сказал: «Я люблю работать, и мне всегда нравилось общаться с клиентами и людьми. Пока мы дееспособны – трансформация будет происходить всегда. И для меня как для лидера изменений в компании такая возможность – счастье».

В завершение Сергей Цикалюк поблагодарил внимательную аудиторию и организаторов мероприятия, а также пожелал успехов в работе на конференции и в бизнесе.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

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