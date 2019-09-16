Жители Казани направили почти 17 тыс. жалоб по теме отопления

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Этой осенью жители Казани примерно 17 тыс. раз пожаловались на проблемы с отоплением. Такие данные привел председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

«За период пуско-наладочных работ поступило более 1800 обращений на горячую линию Комитета ЖКХ и без малого 15 тыс. обращений в систему “Открытая Казань“. Все заявки касались сроков подачи тепла в квартиры с просьбой ускорить данный процесс», – сообщил докладчик.

Отопительный сезон в Казани стартовал 24 сентября. Пик жалоб от населения пришелся на третий и четвертый дни пуско-наладочных работ, то есть на 26 и 27 сентября. Тогда более 300 заявок поступило на горячую линию Комитета ЖКХ и свыше 2000 обращений – на портал «Открытая Казань».

Сейчас все источники теплоснабжения Казани функционируют. Отапливаются 100% объектов инфраструктуры и многоквартирных домов.

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