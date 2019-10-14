WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 10:58

Общество

ЦСМ Татарстан: 14 октября – Всемирный день стандартов

Рекомендуем

Общество

ЦСМ Татарстан: 14 октября – Всемирный день стандартов

В этом году праздник проходит под девизом «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку».

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Ежегодно 14 октября вся мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов – день, когда отдается дань уважения совместным усилиям тысяч экспертов из разных регионов мира, разрабатывающих международные стандарты.

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, что позволяет подчеркнуть роль стандартизации во всех сферах жизни. В 2019 году Всемирный день стандартов проходит под девизом «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку».

Достижения в области видеотехнологий изменили мир, преобразовали сферу развлечений, объединили друзей и семьи по всему миру, обогатили общение и позволили существенно улучшить медицинское обслуживание и образование.

Инновации последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества видео. Видеотехнологии также стали более доступными, помогая людям во всем мире делиться своими историями посредством ярких изображений. Эти достижения стали возможными благодаря международным стандартам.

Разработанные в результате сотрудничества IEC, ISO и ITU стандарты в области кодирования видеоизображений были удостоены двух прайм-таймовых премий «Эмми». Это является признанием ключевого значения данных стандартов в удовлетворении растущего спроса на видео как одного из самых популярных сервисов, работающих в глобальных сетях.

Применение международных стандартов означает, что видео, закодированное на одном устройстве, может быть декодировано на другом независимо от типа используемого устройства. Такой подход обеспечивает расширение рынков за счет эффекта масштаба, предоставляя инноваторам уверенность в инвестициях в новые видеоприложения и услуги.

Стоит отметить, что во всех международных организациях по вопросам стандартизации, в том числе в Международной организации по стандартизации ISO (ИСО), Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В настоящее время самую многочисленную основу Росстандарта составляют государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний. Объединение этих сфер деятельности закономерно, ведь каждая из них является неотъемлемой составляющей инфраструктуры качества.

Непростой путь, пройденный отечественной стандартизацией, является свидетельством важности ее роли в решении ключевых социально-экономических задач России. На сегодняшний день соответствие требованиям национальных стандартов стало синонимом высокого качества продукции.

ФБУ «ЦСМ Татарстан» – это один из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в России, подведомственный Росстандарту, осуществляющий свою деятельность в области технического регулирования и стандартизации на территории Республики Татарстан.

Для повышения эффективности применения стандартов и распространения информации о них ФБУ «ЦСМ Татарстан» осуществляет распространение официальных изданий действующих национальных стандартов, являясь единственной на территории Республики Татарстан организацией, уполномоченной оператором Федерального информационного фонда стандартов ФГУП «Стандартинформ».

Располагая современной технической базой, полным фондом национальных стандартов, высококвалифицированным кадровым составом и ориентацией на потребности республиканских предприятий, ЦСМ Росстандарта в РТ проводит большую работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

«Мы уверены, что в вопросах национальной стандартизации намечены серьезные позитивные изменения, где все мы выступаем исполнителями этой благородной миссии», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров в поздравлении по случаю празднования этого дня.

«От всей души желаю вам новых успехов в развитии стандартизации как важного фактора в реализации национальных проектов, планов модернизации, инноваций и в целом социально-экономического развития нашей страны», – добавил глава учреждения, обращаясь к специалистам этой сферы. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Аналог уходит на заслуженный отдых»: Татарстан перешел на цифровое телевещание
Новости дня
11:06
Бизнес Татарстана заявил о снижении числа проверок со стороны надзорных органов

Из опроса Совета по предпринимательству РТ следует, что о проведенных проверках рассказали 46% бизнесменов.

10:58
ЦСМ Татарстан: 14 октября – Всемирный день стандартов

В этом году праздник проходит под девизом «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку».

10:50
«Аналог уходит на заслуженный отдых»: Татарстан перешел на цифровое телевещание

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин отключили «аналог» на казанской телевышке.

10:46
Опрос Совета по предпринимательству РТ: Лучше всего бизнес чувствует себя в сфере производства

Предприниматели в производственной сфере чаще других говорят о росте выручки и готовности инвестировать.

10:40
Минниханов: «Мы хотим изменить отношение к проблемам предпринимателей»

Нынешний формат Совета по предпринимательству, по мнению Президента РТ, демонстрирует свою эффективность.

10:30
В Болгарской исламской академии открылся форум «Богословское наследие мусульман России»

Имеющее статус международного мероприятие продлится до 19 октября включительно.

10:22
В Роструде напомнили, что труд в праздники оплачивается в двойном размере
10:08
Рейтинг деловой активности Татарстана возглавил Сармановский район

Самые низкие результаты показали Апастовский, Лениногорский и Атнинский районы.

09:56
Основанная татарстанцем соцсеть для доноров охватила уже более 280 тыс. человек

По словам Руслана Шекурова, основанный им проект стал комьюнити для доноров крови.

09:41
В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку
09:34
Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта

Для города закупили дополнительную спецтехнику, но даже с ее помощью решить все проблемы с уборкой снега не получится.

09:32
Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Республиканский оргкомитет поддержал идею сделать оформительные работы публичными.

09:20
Исполком Казани о новых снегоплавильных пунктах: Польза для экологии, но влетит в копеечку

В городе работают шесть пунктов по утилизации снега, теперь их число может увеличиться вдвое.

09:11
Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ.

09:06
Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, отметил Ильсур Метшин.

08:57
После пьяного ДТП с каршеринговым авто в Казани остановили машину понятого, но он тоже был нетрезв

Молодой человек также управлял каршеринговым авто в состоянии алкогольного опьянения.

08:56
Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

В начале октября директор ООО «АДТ» вступила в должность главного архитектора столицы Татарстана.

08:40
В Казани создадут руководство по управлению парками России

Эксперты со всего мира впервые соберутся в столице РТ на всемирный парковый конгресс World Urban Parks.

08:30
Зима близко: Казань закупила 35 машин для уборки снега на набережных и в общественных пространствах

На случай аномальных снегопадов в столице РТ разработан план «Буран», согласно которому на уборку улиц выйдут до 1000 единиц снегоуборочной техники.

08:21
Пьяная девушка в Казани разбила каршеринговый автомобиль «Яндекс.Драйв»

ДТП произошло в четыре часа утра на улице Салимжанова.

08:08
Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн

В этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

07:56
В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана Раду Нигматуллину

Известный татарский скульптор похоронена на Ново-Татарском кладбище.

07:30
Минниханов проведет совещание по переходу Татарстана на цифровое телевещание

В течение дня Президент также планирует обсудить с предпринимателями РТ вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий и подготовку кадров для бизнеса.

07:18
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по темпу ввода жилья

Всего в стране ежегодно вводится в эксплуатацию более 75 млн кв. метров жилья.

06:56
В Казани прошел открытый чемпионат и первенство Татарстана по триатлону

Свои силы решили проверить 170 татарстанцев.

События