ЦСМ Татарстан: 14 октября – Всемирный день стандартов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Ежегодно 14 октября вся мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов – день, когда отдается дань уважения совместным усилиям тысяч экспертов из разных регионов мира, разрабатывающих международные стандарты.

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, что позволяет подчеркнуть роль стандартизации во всех сферах жизни. В 2019 году Всемирный день стандартов проходит под девизом «Стандарты видеотехнологий создают глобальную площадку».

Достижения в области видеотехнологий изменили мир, преобразовали сферу развлечений, объединили друзей и семьи по всему миру, обогатили общение и позволили существенно улучшить медицинское обслуживание и образование.

Инновации последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества видео. Видеотехнологии также стали более доступными, помогая людям во всем мире делиться своими историями посредством ярких изображений. Эти достижения стали возможными благодаря международным стандартам.

Разработанные в результате сотрудничества IEC, ISO и ITU стандарты в области кодирования видеоизображений были удостоены двух прайм-таймовых премий «Эмми». Это является признанием ключевого значения данных стандартов в удовлетворении растущего спроса на видео как одного из самых популярных сервисов, работающих в глобальных сетях.

Применение международных стандартов означает, что видео, закодированное на одном устройстве, может быть декодировано на другом независимо от типа используемого устройства. Такой подход обеспечивает расширение рынков за счет эффекта масштаба, предоставляя инноваторам уверенность в инвестициях в новые видеоприложения и услуги.

Стоит отметить, что во всех международных организациях по вопросам стандартизации, в том числе в Международной организации по стандартизации ISO (ИСО), Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В настоящее время самую многочисленную основу Росстандарта составляют государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний. Объединение этих сфер деятельности закономерно, ведь каждая из них является неотъемлемой составляющей инфраструктуры качества.

Непростой путь, пройденный отечественной стандартизацией, является свидетельством важности ее роли в решении ключевых социально-экономических задач России. На сегодняшний день соответствие требованиям национальных стандартов стало синонимом высокого качества продукции.

ФБУ «ЦСМ Татарстан» – это один из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в России, подведомственный Росстандарту, осуществляющий свою деятельность в области технического регулирования и стандартизации на территории Республики Татарстан.

Для повышения эффективности применения стандартов и распространения информации о них ФБУ «ЦСМ Татарстан» осуществляет распространение официальных изданий действующих национальных стандартов, являясь единственной на территории Республики Татарстан организацией, уполномоченной оператором Федерального информационного фонда стандартов ФГУП «Стандартинформ».

Располагая современной технической базой, полным фондом национальных стандартов, высококвалифицированным кадровым составом и ориентацией на потребности республиканских предприятий, ЦСМ Росстандарта в РТ проводит большую работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

«Мы уверены, что в вопросах национальной стандартизации намечены серьезные позитивные изменения, где все мы выступаем исполнителями этой благородной миссии», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров в поздравлении по случаю празднования этого дня.

«От всей души желаю вам новых успехов в развитии стандартизации как важного фактора в реализации национальных проектов, планов модернизации, инноваций и в целом социально-экономического развития нашей страны», – добавил глава учреждения, обращаясь к специалистам этой сферы.

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