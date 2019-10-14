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Татар-информ

14 октября 2019, 10:40

Экономика и финансы

Минниханов: «Мы хотим изменить отношение к проблемам предпринимателей»

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Экономика и финансы

Минниханов: «Мы хотим изменить отношение к проблемам предпринимателей»

Фото: скриншот

Нынешний формат Совета по предпринимательству, по мнению Президента РТ, демонстрирует свою эффективность.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Одной из ключевых задач властей Татарстана является изменение отношения к бизнесу и его проблемам. Эффективным инструментом для этого является Совет по предпринимательству, в котором участвуют представители местных и республиканских властей, эксперты и сами предприниматели. Об этом на XIII расширенном заседании совета заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что заседания совета проходят на протяжении четырех лет. Он ведет работу по двум направлениям: улучшение делового климата и развитие инвестиционного потенциала региона.

«Наши обсуждения позволяют найти те или иные решения проблемных вопросов развития предпринимательства. Мы хотим изменить отношение к предпринимателям в целом, к решению их проблем. Для этого мы решаем эти вопросы на уровне республики вместе с муниципальными и республиканскими коллегами», – заметил Минниханов.

Кроме того, он добавил, что существуют вопросы, выходящие за пределы республиканских полномочий. Это не останавливает татарстанские власти, которые для поиска решений готовы обращаться на федеральный уровень.

«Я считаю, что это очень эффективная форма работы», — заключил Президент Татарстана. 

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