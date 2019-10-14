Бизнес Татарстана заявил о снижении числа проверок со стороны надзорных органов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстанские предприниматели заявили о снижении количества проверок со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом говорят данные исследования Совета по предпринимательству РТ, которые представила и. о. бизнес-омбудсмена республики Венера Камалова.

«Видно, что значимо снизилось количество предпринимателей, которые говорят о проведенных проверках. Если в 2017 году, когда мы начинали рейтинг, 59% предпринимателей сообщали о проведенных проверках, в этом году об этом заявили лишь 46%», – сказала она.

Камалова поблагодарила представителей Роспотребнадзора РТ, административных комиссий муниципалитетов республики и Минэкологии Татарстана за то, что они услышали просьбы бизнеса о снижении административных барьеров.

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