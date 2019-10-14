Опрос Совета по предпринимательству РТ: Лучше всего бизнес чувствует себя в сфере производства

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Лучше всего бизнес оценивает ситуацию в сфере производства, хуже всего – в торговле. Таковы результаты опроса, которые привела и. о. бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте Татарстана.

«Лучше всего себя чувствуют себя производства. Предприниматели в производственной сфере чаще других говорят о росте выручки, готовности инвестировать и сложностях с получением финансирования. Именно они чаще обращаются за финансированием, но, к сожалению, процент отказа также бывает выше», – сказала Камалова.

Последнее место в рейтинге занимает сфера торговли. «Здесь предприниматели чаще всего говорят о снижении выручки, падении покупательской способности и высокой конкуренции. В торговле реже других отраслей нанимали людей и инвестировали», – констатировала и. о. бизнес-омбудсмена РТ.

Сфера услуг находится посередине. «Это хороший маркер для определения состояния экономики», – пояснила Венера Камалова.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого на заседании совета были названы результаты рейтинга деловой активности Татарстана. Его возглавил Сармановский район.

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