В Болгарской исламской академии открылся форум «Богословское наследие мусульман России»

(Болгар, 14 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Болгарской исламской академии открылся международный форум «Богословское наследие мусульман России», он будет работать вплоть до 19 октября.
«Мы приветствуем всех гостей представительного форума, который впервые будет проходить в стенах Болгарской исламской академии. Сегодня мы открываем столь масштабное мероприятие, в рамках которого в течение целой недели будут проходить научно-практические конференции, круглые столы и олимпиады. Очень надеемся, что форум станет ежегодным», – заявил на церемонии открытия ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.
Форум проходит в академии с 13 по 19 октября. Он нацелен на объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.
Участники форума также рассмотрят вопросы развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в современных условиях – как России, так и глобализованного мира в целом.
В ходе форума пройдут четыре научно-практические конференции, международные Болгарские чтения «Традиции и обновленчество в богословском наследии», «Ислам и общество: региональный аспект», III чтения имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации» и «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом». Кроме того, будут организованы олимпиады по русскому и арабскому языкам.
Предполагается, что общее количество участников форума составит около 400 человек. В их числе ожидаются 150 изучающих богословие студентов из регионов России, государств Европы и стран СНГ, Сирии и Иордании.