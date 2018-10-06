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Татар-информ

14 октября 2019, 10:30

Наука и образованиеДуховная жизнь

В Болгарской исламской академии открылся форум «Богословское наследие мусульман России»

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Наука и образованиеДуховная жизнь

В Болгарской исламской академии открылся форум «Богословское наследие мусульман России»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Имеющее статус международного мероприятие продлится до 19 октября включительно.

(Болгар, 14 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Болгарской исламской академии открылся международный форум «Богословское наследие мусульман России», он будет работать вплоть до 19 октября.

«Мы приветствуем всех гостей представительного форума, который впервые будет проходить в стенах Болгарской исламской академии. Сегодня мы открываем столь масштабное мероприятие, в рамках которого в течение целой недели будут проходить научно-практические конференции, круглые столы и олимпиады. Очень надеемся, что форум станет ежегодным», – заявил на церемонии открытия ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

Форум проходит в академии с 13 по 19 октября. Он нацелен на объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.

Участники форума также рассмотрят вопросы развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в современных условиях – как России, так и глобализованного мира в целом.

В ходе форума пройдут четыре научно-практические конференции, международные Болгарские чтения «Традиции и обновленчество в богословском наследии», «Ислам и общество: региональный аспект», III чтения имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации» и «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом». Кроме того, будут организованы олимпиады по русскому и арабскому языкам.

Предполагается, что общее количество участников форума составит около 400 человек. В их числе ожидаются 150 изучающих богословие студентов из регионов России, государств Европы и стран СНГ, Сирии и Иордании. 

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