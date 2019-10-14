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Татар-информ

14 октября 2019, 13:00

Общество

В России мигрантам могут разрешить становиться самозанятыми

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Общество

В России мигрантам могут разрешить становиться самозанятыми

Мера призвана компенсировать дефицит работников, считают эксперты.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Минфин России планирует разрешить становиться самозанятыми мигрантам из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана. Об этом пишет газета «Известия».

«Льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тыс. рублей ежемесячно)», – сообщает издание.

Такая мера поможет привлечь работников из-за рубежа и тем самым компенсировать их дефицит. Ведомство направило предложение на рассмотрение в Правительство страны.

Налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых, появился в Татарстане и еще трех регионах России (Москве, Московской и Калужской областях) с января этого года. Всего на данный режим перешли уже более 32 тыс. жителей республики. Гражданин может выбрать новый налоговый режим, если он получает деньги напрямую от заказчиков и не нанимает работников по трудовому договору.

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