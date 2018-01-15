Рейтинг деловой активности Татарстана возглавил Сармановский район

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сармановский район возглавил рейтинг муниципальных районов Татарстана по абсолютному значению индекса деловой активности. Об этом говорится в материалах к XIII расширенному заседанию Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

Следом идут Балтасинский, Тюлячинский и Лаишевский районы. При этом самые низкие результаты показали Апастовский, Лениногорский и Атнинский районы.

В рейтинге среди муниципалитетов с большими городами лидируют Зеленодольский, Альметьевский и Елабужский районы. Казань расположилась на 6-м месте.

«В 2019 году исследование проводится в третий раз, его основная цель – выявление и оценка динамики изменений по сравнению с результатами 2017 и 2018 годов», – сказано в материалах.

Эксперты оценивали деловую активность, административные барьеры и взаимодействие местных властей с бизнесменами с июня по сентябрь 2019 года. Более 16 тыс. предпринимателей были опрошены по телефону и через мобильное приложение «Услуги РТ». А в репрезентативную выборку вошли 4,8 тыс. бизнесменов, работающих в различных отраслях.

Исследование оценило готовность предпринимателей расширять и развивать бизнес, нанимать новых сотрудников и делать инвестиции.

Нельзя забывать, что выводы определенных предпринимателей субъективны и нужно принимать во внимание объективные показатели, заявил на заседании совета Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Деловая активность – это важный фактор, но нужно видеть полную картину», – сказал он.

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