Рейтинг деловой активности Татарстана возглавил Сармановский район

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сармановский район возглавил рейтинг муниципальных районов Татарстана по абсолютному значению индекса деловой активности. Об этом говорится в материалах к XIII расширенному заседанию Совета по предпринимательству при Президенте РТ.
Следом идут Балтасинский, Тюлячинский и Лаишевский районы. При этом самые низкие результаты показали Апастовский, Лениногорский и Атнинский районы.
В рейтинге среди муниципалитетов с большими городами лидируют Зеленодольский, Альметьевский и Елабужский районы. Казань расположилась на 6-м месте.
«В 2019 году исследование проводится в третий раз, его основная цель – выявление и оценка динамики изменений по сравнению с результатами 2017 и 2018 годов», – сказано в материалах.
Эксперты оценивали деловую активность, административные барьеры и взаимодействие местных властей с бизнесменами с июня по сентябрь 2019 года. Более 16 тыс. предпринимателей были опрошены по телефону и через мобильное приложение «Услуги РТ». А в репрезентативную выборку вошли 4,8 тыс. бизнесменов, работающих в различных отраслях.
Исследование оценило готовность предпринимателей расширять и развивать бизнес, нанимать новых сотрудников и делать инвестиции.
Нельзя забывать, что выводы определенных предпринимателей субъективны и нужно принимать во внимание объективные показатели, заявил на заседании совета Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Деловая активность – это важный фактор, но нужно видеть полную картину», – сказал он.