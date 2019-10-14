Нижнекамский спортсмен вошел в число призеров чемпионата мира по дзюдо в Марокко

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Представитель Нижнекамска Рустам Файзрахманов завоевал серебряную награду на XI чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, который проходил с 10 по 13 октября, в марокканском городе Марракеш. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В этом году ветеранский чемпионат собрал свыше 850 участников и участниц из 48 стран мира. Свое мастерство и яркие поединки на татами демонстрировали спортсмены в возрасте от 30 до 79 лет.

Набольшее количество участников на чемпионате мира было у сборных Франции, Бразилии, Италии, Германии и сборной России, которая была представлена 44 атлетами. В числе представителей российской сборной выступил и воспитанник нижнекамского спортивного клуба «Нефтехимик», помощник главы Нижнекамского района Рустам Файзрахманов. В поездке его сопровождал тренер Александр Носов.

Нижнекамский спортсмен поделился, что в этом году был очень сильный состав участников. В своей возрастной категории он смог выйти в финал, где его соперником стал участник двух Олимпиад по дзюдо, призер чемпионата мира среди действующих спортсменов.





В первой половине поединка нижнекамец удерживал преимущество, но во второй получил травму и не смог одолеть противника. В итоге Рустам Файзрахманов поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

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