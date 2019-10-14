В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку

(Набережные Челны, 14 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пассажира иномарки увезли в больницу после того, как пьяный водитель на «КАМАЗе» въехал на светофоре в его машину, сообщили в местной Госавтоинспекции.

В минувшие выходные на трассе М7 в районе Казанского проспекта 43-летний водитель «КАМАЗа» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Симбол», который остановился на красном сигнале светофора.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель «КАМАЗа» был пьян.

В результате столкновения пострадал 57-летний пассажир иномарки. Его с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка доставили в БСМП.

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