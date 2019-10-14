(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ», сообщили очевидцы ДТП.

«Авария случилась в минувшую субботу вечером. На втором километре трассы Чистополь – Казань "Лада Калина" влетела в "КАМАЗ" с прицепом», — рассказал очевидец ДТП.

На кадрах видно, что машина врезалась в грузовик между прицепом и кузовом. Ее передняя часть серьезно пострадала.

В результате аварии водителя и пассажира легкового авто госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ, их состояние уточняется.

На месте работали врачи, спасатели и полицейские.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.