WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 09:11

Происшествия

Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Рекомендуем

Происшествия

Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Фото: очевидцы

Пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ», сообщили очевидцы ДТП.

«Авария случилась в минувшую субботу вечером. На втором километре трассы Чистополь – Казань "Лада Калина" влетела в "КАМАЗ" с прицепом», — рассказал очевидец ДТП.

На кадрах видно, что машина врезалась в грузовик между прицепом и кузовом. Ее передняя часть серьезно пострадала.

В результате аварии водителя и пассажира легкового авто госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ, их состояние уточняется.

На месте работали врачи, спасатели и полицейские.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку

Новости дня
09:41
В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку
09:34
Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта

Для города закупили дополнительную спецтехнику, но даже с ее помощью решить все проблемы с уборкой снега не получится.

09:32
Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Республиканский оргкомитет поддержал идею сделать оформительные работы публичными.

09:20
Исполком Казани о новых снегоплавильных пунктах: Польза для экологии, но влетит в копеечку

В городе работают шесть пунктов по утилизации снега, теперь их число может увеличиться вдвое.

09:11
Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ.

09:06
Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, отметил Ильсур Метшин.

08:57
После пьяного ДТП с каршеринговым авто в Казани остановили машину понятого, но он тоже был нетрезв

Молодой человек также управлял каршеринговым авто в состоянии алкогольного опьянения.

08:56
Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

В начале октября директор ООО «АДТ» вступила в должность главного архитектора столицы Татарстана.

08:40
В Казани создадут руководство по управлению парками России

Эксперты со всего мира впервые соберутся в столице РТ на всемирный парковый конгресс World Urban Parks.

08:30
Зима близко: Казань закупила 35 машин для уборки снега на набережных и в общественных пространствах

На случай аномальных снегопадов в столице РТ разработан план «Буран», согласно которому на уборку улиц выйдут до 1000 единиц снегоуборочной техники.

08:21
Пьяная девушка в Казани разбила каршеринговый автомобиль «Яндекс.Драйв»

ДТП произошло в четыре часа утра на улице Салимжанова.

08:08
Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн

В этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

07:56
В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана Раду Нигматуллину

Известный татарский скульптор похоронена на Ново-Татарском кладбище.

07:30
Минниханов примет участие в церемонии перехода Татарстана на цифровое телевещание

В течение дня Президент также планирует обсудить с предпринимателями РТ вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий и подготовку кадров для бизнеса.

07:18
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по темпу ввода жилья

Всего в стране ежегодно вводится в эксплуатацию более 75 млн кв. метров жилья.

06:56
В Казани прошел открытый чемпионат и первенство Татарстана по триатлону

Свои силы решили проверить 170 татарстанцев.

06:20
Перед благоустройством Школьной горы в Заинске поисковики проведут раскопки

Найденные человеческие останки будут похоронены на кладбищах.

05:39
Нижнекамские садоводы смогут оплачивать взносы без комиссии

Сегодня в Нижнекамском районе зарегистрировано 29 садовых некоммерческих товариществ, которые включают более 27 тыс. участков.

04:42
Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Анастасия Филатова и Алина Бердникова стали лучшими на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

03:12
Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

Болгарский музей-заповедник заключил соглашение о сотрудничестве.

02:02
Заинский художник Виктор Хрулев провел для юных художников урок по рисованию мечети

Республиканский проект «Образы малой Родины» стартовал в рамках 100-летия образования ТАССР

01:41
Конкурс в Агрызском районе «Мусор+фантазия» продемонстрировал новые возможности отходов

Всего в конкурсе участвовало 45 детей дошкольного и школьного возраста Агрызского района.

00:29
Около тысячи малообеспеченных семей из Нижнекамска получили деньги за первенцев

На сегодняшний день ежемесячные выплаты уже получили 849 молодых матерей, проживающих в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

13.10 22:31
Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

13.10 21:47
Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020

Российские футболисты обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в пятый раз подряд.

События