В Адыгее на фестивале академической музыки прозвучали татарские мелодии

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В городе Майкоп Республики Адыгея прошел первый межрегиональный фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная». Для местных жителей выступили творческие коллективы инструментальной академической музыки. Об этом сообщает пресс-служба Союза композиторов РТ.

Концерты проходили на площадках государственной филармонии и республиканского колледжа искусств имени Умара Тхабисимова в Майкопе. Фестиваль состоялся при участии композиторов и музыкантов из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарского края.

К гостям фестиваля с приветственным словом обратился министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев, отметив, что для Адыгеи фестиваль является очень важным и значимым событием, которое дает возможность двигаться вперед и создавать новые шедевры.



В число почетных гостей фестиваля вошли председатель правления Союза композиторов России и председатель Союза композиторов Татарстана, народный артист РФ и РТ Рашид Калимуллин и первый профессиональный композитор Адыгеи, автор первой национальной оперы «Раскаты далекого грома» Аслан Нехай.



В программе прозвучали произведения камерной и симфонической музыки: «Праздничная увертюра» Аслана Нехая, «Кабардинская молодежная увертюра» Джабраила Хаупы, «Таинство звезды» Лейлы Исмагиловой и симфонические танцы Рашида Калимуллина. Музыканты выступили под руководством дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Петра Темирканова.

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