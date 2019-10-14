Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Ильсур Метшин призвал руководителей исполнительного комитета города обратить внимание на проекты победителей именной стипендии мэра для одаренной молодежи. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, подчеркнул он.

«Важно, чтобы те мысли, с которыми они выходят [на конкурс], были использованы в городском хозяйстве. Такая практика была. Будем рады еще большему количеству участников. Обязательно ознакомимся с их работами и обязательно будем использовать смелые идеи в городском хозяйстве», — сказал Метшин.

Работы молодых людей находят практическое применение благодаря активному взаимодействию с ведущими вузами города, сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«Например, проект студента казанского вуза Сергея Гапоненко по разработке и внедрению метода поиска и диагностики заглубленных в грунт трубопроводов применяется при диагностике систем теплоснабжения Казани», — сказал докладчик.

Также Фаизов отметил работу студента КГАСУ по разработке эффективного фиброцементного материала, который применяется для наружной и внутренней отделки.

Заявки на конкурс можно отправлять до 28 октября. Победители будут объявлены в декабре. Стипендии получат 38 студентов и аспирантов, а также 30 школьников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

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