WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 09:06

Экономика и финансы

Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Рекомендуем

Экономика и финансы

Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Фото: архив/Владимир Васильев

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, отметил Ильсур Метшин.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Ильсур Метшин призвал руководителей исполнительного комитета города обратить внимание на проекты победителей именной стипендии мэра для одаренной молодежи. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, подчеркнул он.

«Важно, чтобы те мысли, с которыми они выходят [на конкурс], были использованы в городском хозяйстве. Такая практика была. Будем рады еще большему количеству участников. Обязательно ознакомимся с их работами и обязательно будем использовать смелые идеи в городском хозяйстве», — сказал Метшин.

Работы молодых людей находят практическое применение благодаря активному взаимодействию с ведущими вузами города, сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. 

«Например, проект студента казанского вуза Сергея Гапоненко по разработке и внедрению метода поиска и диагностики заглубленных в грунт трубопроводов применяется при диагностике систем теплоснабжения Казани», — сказал докладчик.

Также Фаизов отметил работу студента КГАСУ по разработке эффективного фиброцементного материала, который применяется для наружной и внутренней отделки.

Заявки на конкурс можно отправлять до 28 октября. Победители будут объявлены в декабре. Стипендии получат 38 студентов и аспирантов, а также 30 школьников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн
Новости дня
09:41
В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку
09:34
Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта

Для города закупили дополнительную спецтехнику, но даже с ее помощью решить все проблемы с уборкой снега не получится.

09:32
Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Республиканский оргкомитет поддержал идею сделать оформительные работы публичными.

09:20
Исполком Казани о новых снегоплавильных пунктах: Польза для экологии, но влетит в копеечку

В городе работают шесть пунктов по утилизации снега, теперь их число может увеличиться вдвое.

09:11
Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ.

09:06
Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, отметил Ильсур Метшин.

08:57
После пьяного ДТП с каршеринговым авто в Казани остановили машину понятого, но он тоже был нетрезв

Молодой человек также управлял каршеринговым авто в состоянии алкогольного опьянения.

08:56
Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

В начале октября директор ООО «АДТ» вступила в должность главного архитектора столицы Татарстана.

08:40
В Казани создадут руководство по управлению парками России

Эксперты со всего мира впервые соберутся в столице РТ на всемирный парковый конгресс World Urban Parks.

08:30
Зима близко: Казань закупила 35 машин для уборки снега на набережных и в общественных пространствах

На случай аномальных снегопадов в столице РТ разработан план «Буран», согласно которому на уборку улиц выйдут до 1000 единиц снегоуборочной техники.

08:21
Пьяная девушка в Казани разбила каршеринговый автомобиль «Яндекс.Драйв»

ДТП произошло в четыре часа утра на улице Салимжанова.

08:08
Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн

В этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

07:56
В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана Раду Нигматуллину

Известный татарский скульптор похоронена на Ново-Татарском кладбище.

07:30
Минниханов примет участие в церемонии перехода Татарстана на цифровое телевещание

В течение дня Президент также планирует обсудить с предпринимателями РТ вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий и подготовку кадров для бизнеса.

07:18
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по темпу ввода жилья

Всего в стране ежегодно вводится в эксплуатацию более 75 млн кв. метров жилья.

06:56
В Казани прошел открытый чемпионат и первенство Татарстана по триатлону

Свои силы решили проверить 170 татарстанцев.

06:20
Перед благоустройством Школьной горы в Заинске поисковики проведут раскопки

Найденные человеческие останки будут похоронены на кладбищах.

05:39
Нижнекамские садоводы смогут оплачивать взносы без комиссии

Сегодня в Нижнекамском районе зарегистрировано 29 садовых некоммерческих товариществ, которые включают более 27 тыс. участков.

04:42
Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Анастасия Филатова и Алина Бердникова стали лучшими на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

03:12
Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

Болгарский музей-заповедник заключил соглашение о сотрудничестве.

02:02
Заинский художник Виктор Хрулев провел для юных художников урок по рисованию мечети

Республиканский проект «Образы малой Родины» стартовал в рамках 100-летия образования ТАССР

01:41
Конкурс в Агрызском районе «Мусор+фантазия» продемонстрировал новые возможности отходов

Всего в конкурсе участвовало 45 детей дошкольного и школьного возраста Агрызского района.

00:29
Около тысячи малообеспеченных семей из Нижнекамска получили деньги за первенцев

На сегодняшний день ежемесячные выплаты уже получили 849 молодых матерей, проживающих в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

13.10 22:31
Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

13.10 21:47
Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020

Российские футболисты обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в пятый раз подряд.

События