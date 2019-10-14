(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). После пьяного ДТП с каршеринговым авто в Казани остановили машину понятого, но он тоже был нетрезв, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«21-летняя девушка за рулем арендованного «Рено» протаранила фонарный столб. Ее пассажирку доставили в больницу с переломом ключицы. Выяснилось также, что девушка управляла авто в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в организации.

Пока оформляли ДТП, инспекторы остановили другой каршеринговый «Рено» – водитель им был нужен в качестве свидетеля. Как выяснилось, 23-летний парень, арендовавший иномарку, тоже был пьян.

В отношении девушки и молодого человека составили протоколы за пьяную езду. Оба автомобиля эвакуировали и поместили на спецстоянку.

Муниципальная служба полка ДПС Казани напоминает, что все расходы по эвакуации и хранению авто «Яндекс.Драйв» взыскиваются с водителей, согласно договору аренды. Кроме того, арендатор несет ответственность на все нарушения ПДД, а в случае аварии – ремонтирует автомобиль за свой счет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера ранним утром на улице Салимжанова автоледи на каршеринговом авто врезалась в столб.

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