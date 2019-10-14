Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Общественной палате Татарстана прошло заседание Республиканского оргкомитета по обеспечению взаимодействия при выполнении работ по оформлению международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева, сообщает пресс-служба Общественной палаты республики.

Члены оргкомитета рассмотрели предложенные аэропортами подходы и концепции к оформлению аэровокзальных комплексов в соответствии с присвоенными именами. Так, если в Казани акцент хотят сделать на творческой составляющей жизни Габдуллы Тукая, то в «Бегишево» — на промышленном потенциале республики, развитии всего Закамского региона и роли в этом процессе Николая Лемаева.

Кроме того, участники заседания поддержали идею сделать работу по оформлению публичной. В ходе реализации проекта будут учитываться мнения различных категорий граждан.

«Для этого будет организовано общественное обсуждение с привлечением архитекторов, историков, журналистов и желающих граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всероссийский конкурс по присвоению аэропортам страны имен великих соотечественников «Великие имена России» проходил в конце 2018 года.

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