WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 09:32

Общество

Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Рекомендуем

Общество

Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Республиканский оргкомитет поддержал идею сделать оформительные работы публичными.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Общественной палате Татарстана прошло заседание Республиканского оргкомитета по обеспечению взаимодействия при выполнении работ по оформлению международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева, сообщает пресс-служба Общественной палаты республики.

Члены оргкомитета рассмотрели предложенные аэропортами подходы и концепции к оформлению аэровокзальных комплексов в соответствии с присвоенными именами. Так, если в Казани акцент хотят сделать на творческой составляющей жизни Габдуллы Тукая, то в «Бегишево» — на промышленном потенциале республики, развитии всего Закамского региона и роли в этом процессе Николая Лемаева. 

Кроме того, участники заседания поддержали идею сделать работу по оформлению публичной. В ходе реализации проекта будут учитываться мнения различных категорий граждан. 

«Для этого будет организовано общественное обсуждение с привлечением архитекторов, историков, журналистов и желающих граждан», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Всероссийский конкурс по присвоению аэропортам страны имен великих соотечественников «Великие имена России» проходил в конце 2018 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта
Новости дня
09:41
В Набережных Челнах пьяный водитель «КАМАЗа» въехал на светофоре в легковушку
09:34
Казани не хватает рабочих для уборки снега на тротуарах и остановках наземного транспорта

Для города закупили дополнительную спецтехнику, но даже с ее помощью решить все проблемы с уборкой снега не получится.

09:32
Жители РТ поделятся идеями по оформлению аэропортов «Казань» и «Бегишево» в тематике Тукая и Лемаева

Республиканский оргкомитет поддержал идею сделать оформительные работы публичными.

09:20
Исполком Казани о новых снегоплавильных пунктах: Польза для экологии, но влетит в копеечку

В городе работают шесть пунктов по утилизации снега, теперь их число может увеличиться вдвое.

09:11
Под Чистополем пострадали водитель и пассажир «Лады», влетевшей в «КАМАЗ»

Пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ.

09:06
Метшин призвал исполком Казани использовать на практике проекты победителей именной стипендии мэра

Важно поощрять молодежь, нацеленную на созидание, отметил Ильсур Метшин.

08:57
После пьяного ДТП с каршеринговым авто в Казани остановили машину понятого, но он тоже был нетрезв

Молодой человек также управлял каршеринговым авто в состоянии алкогольного опьянения.

08:56
Метшин о новом архитекторе Казани: «Ильсияр Тухватуллина стала для меня открытием»

В начале октября директор ООО «АДТ» вступила в должность главного архитектора столицы Татарстана.

08:40
В Казани создадут руководство по управлению парками России

Эксперты со всего мира впервые соберутся в столице РТ на всемирный парковый конгресс World Urban Parks.

08:30
Зима близко: Казань закупила 35 машин для уборки снега на набережных и в общественных пространствах

На случай аномальных снегопадов в столице РТ разработан план «Буран», согласно которому на уборку улиц выйдут до 1000 единиц снегоуборочной техники.

08:21
Пьяная девушка в Казани разбила каршеринговый автомобиль «Яндекс.Драйв»

ДТП произошло в четыре часа утра на улице Салимжанова.

08:08
Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн

В этом году в конкурсе появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

07:56
В Казани проводили в последний путь народного художника Татарстана Раду Нигматуллину

Известный татарский скульптор похоронена на Ново-Татарском кладбище.

07:30
Минниханов примет участие в церемонии перехода Татарстана на цифровое телевещание

В течение дня Президент также планирует обсудить с предпринимателями РТ вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий и подготовку кадров для бизнеса.

07:18
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по темпу ввода жилья

Всего в стране ежегодно вводится в эксплуатацию более 75 млн кв. метров жилья.

06:56
В Казани прошел открытый чемпионат и первенство Татарстана по триатлону

Свои силы решили проверить 170 татарстанцев.

06:20
Перед благоустройством Школьной горы в Заинске поисковики проведут раскопки

Найденные человеческие останки будут похоронены на кладбищах.

05:39
Нижнекамские садоводы смогут оплачивать взносы без комиссии

Сегодня в Нижнекамском районе зарегистрировано 29 садовых некоммерческих товариществ, которые включают более 27 тыс. участков.

04:42
Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Анастасия Филатова и Алина Бердникова стали лучшими на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

03:12
Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

Болгарский музей-заповедник заключил соглашение о сотрудничестве.

02:02
Заинский художник Виктор Хрулев провел для юных художников урок по рисованию мечети

Республиканский проект «Образы малой Родины» стартовал в рамках 100-летия образования ТАССР

01:41
Конкурс в Агрызском районе «Мусор+фантазия» продемонстрировал новые возможности отходов

Всего в конкурсе участвовало 45 детей дошкольного и школьного возраста Агрызского района.

00:29
Около тысячи малообеспеченных семей из Нижнекамска получили деньги за первенцев

На сегодняшний день ежемесячные выплаты уже получили 849 молодых матерей, проживающих в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

13.10 22:31
Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

13.10 21:47
Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020

Российские футболисты обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в пятый раз подряд.

События