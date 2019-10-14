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Татар-информ

14 октября 2019, 19:26

Экономика и финансы

На «КАМАЗе» разработали технику для уборки снега с высокой производительностью

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Экономика и финансы

На «КАМАЗе» разработали технику для уборки снега с высокой производительностью

Первыми заказчиками новой модели стали крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на острове Сахалин.

(Набережные Челны, 14 октября, «Татар-информ»). На «КАМАЗе» разработали уникальную технику для уборки снега, сообщает пресс-служба автогиганта.

Снегоуборочная машина, созданная на базе полноприводного шасси «КАМАЗ-43118», была разработана совместно с ООО «Завод СпецАгрегат».

Ее уникальность заключается в высокой производительности. Техника способна убирать до 3500 тонн снега в час, тогда как производительность существующих российских аналогов достигает 1600 тонн в час. Еще один плюс новой техники: ее максимально возможный отброс снежной массы достигает 50 метров.

При уборке снега спецмашина двигается за счет гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости, то есть управляется джойстиком из кабины оператора, а в обычном режиме передвигается с помощью штатного механического привода.

Первыми заказчиками новой модели стали крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на острове Сахалин.

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