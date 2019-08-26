Заявки на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать онлайн

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году заявку на соискание именной стипендии мэра Казани впервые можно подать в электронном виде — через личный кабинет сервиса «Молодежь России». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Заявки можно отправлять до 28 октября. Победители будут объявлены в декабре. Стипендии получат 38 студентов и аспирантов, а также 30 школьников. В этом году появилось новое направление — «Городское сельское хозяйство».

«Для победителей предусмотрены стипендии в размере 30 тыс. рублей для аспирантов, 20 тыс. рублей для студентов вузов и специалистов молодежных общественных объединений, 10 тыс. рублей для студентов ссузов и школьников», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1994 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.