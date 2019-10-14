Минниханов примет участие в церемонии перехода Татарстана на цифровое телевещание

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в церемонии отключения в республике аналогового телевещания, а также проведет заседание совета по предпринимательству. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует встречу с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным. В ходе встречи речь пойдет о переходе республики на цифровое эфирное вещание. Для того, чтобы цифровое телевидение было доступно всем жителям республики, Президентом РТ ранее было принято решение о выплате компенсаций определенным категориям граждан. Кроме того, в Татарстане специально обучены группы волонтеров, которые помогают жителям настраивать цифровое телевещание.

Церемония отключения аналоговых телеканалов запланирована на площадке телевышки на улице Можайского в Казани. К слову, сегодня Рустам Минниханов вместо традиционной фотографии с видом из окна рабочего кабинета поделился в Instagram роликом, демонстрирующим преимущества цифрового ТВ над аналоговым.

После церемонии, приуроченной к окончательному переходу Татарстана на «цифру», руководитель республики планирует встречу с активом бизнесменов республики.

«Рустам Минниханов планирует провести XIII расширенное заседание совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан», — отметили в пресс-службе.

Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, участники заседания обсудят упрощение процедуры отключения и переподключения газа, вовлечение в оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий и подготовку кадров для бизнеса.

Помимо этих вопросов в ходе расширенного заседания совета будет представлен муниципальный рейтинг деловой активности. Замер проводился с июня по сентябрь этого года, в ходе мероприятия было опрошено более 16 тыс. предпринимателей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.