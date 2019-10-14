В Казани прошел открытый чемпионат и первенство Татарстана по триатлону

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье, 13 октября, в лесопарковой зоне озера Светлое Лебяжье состоялся открытый чемпионат и первенство РТ по триатлону, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Соревнования проходили в дисциплине дуатлон-спринт — в нее входят бег и гонка на велосипедах. Всего вышли на дистанцию 170 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы.

Так, среди женщин на самой большой дистанции (5 км бега — 20 км на велосипеде — 2,5 км бега) первое место заняла Светлана Соколова из Альметьевского района, среди мужчин — Максим Кузьмин (СШ «Олимп» города Казани).

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