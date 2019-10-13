Перед благоустройством Школьной горы в Заинске поисковики проведут раскопки

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В историческом месте Старого Заинска, на Школьной горе, стартовали раскопки, которые проводят члены отрядов «Гвардия» и «Форпост» совместно с руководителем общественной организации «Отечество» Александром Коноплевым, передает «Заинск-информ».



Раскопки начались в целях реализации проекта «Школьная гора» – на сегодняшний день здесь ведется благоустройство прибрежной территории.



Ранее в этих местах проходило Вилочное восстание, поэтому сохраняется вероятность того, что люди, когда-то погибшие здесь, не были похоронены должным образом.





При создании зоны отдыха на берегу руководство района обратилось к поисковикам с просьбой провести раскопки на месте, где ведутся работы, чтобы не допустить строительство на неизвестных захоронениях.



В случае находки человеческих останков они будут похоронены на кладбищах.



«Сегодня мы приступили к этой работе», – сказал руководитель поискового отряда «Гвардия» Виктор Никифоров.

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