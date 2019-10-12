WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 октября 2019, 04:42

Спорт

Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Рекомендуем

Спорт

Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Анастасия Филатова и Алина Бердникова стали лучшими на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В городе Кумертау завершилось первенство Приволжского федерального округа по жиму лежа, на которых успешно выступили бугульминские спортсменки. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Анастасия Филатова стала лучшей на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Также она установила свой личный рекорд.



Алина Бердникова также завоевала золотую награду в своей весовой категории, а в абсолютном первенстве завоевала «бронзу».

Сборная Татарстана, в составе которой выступили Настя и Алина, удостоилась почетного второго места. Спортсменки тренируются под руководством Владислава Крюкова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020
Новости дня
04:42
Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

Анастасия Филатова и Алина Бердникова стали лучшими на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

03:12
Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

Болгарский музей-заповедник заключил соглашение о сотрудничестве.

02:02
Заинский художник Виктор Хрулев провел для юных художников урок по рисованию мечети

Республиканский проект «Образы малой Родины» стартовал в рамках 100-летия образования ТАССР

01:41
Конкурс в Агрызском районе «Мусор+фантазия» продемонстрировал новые возможности отходов

Всего в конкурсе участвовало 45 детей дошкольного и школьного возраста Агрызского района.

00:29
Около тысячи малообеспеченных семей из Нижнекамска получили деньги за первенцев

На сегодняшний день ежемесячные выплаты уже получили 849 молодых матерей, проживающих в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

13.10 22:31
Более двух тонн говядины купили чистопольцы на сельхозярмарке

Большим спросом у покупателей пользовался картофель: 4,3 тонны этого корнеплода скупили уже в первой половине дня.

13.10 21:47
Сборная Россия по футболу вышла в финальную часть Евро-2020

Российские футболисты обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в пятый раз подряд.

13.10 21:15
В Бугульминском районе отпраздновали Всемирный день хлеба

Работники библиотеки рассказали о том, как почти 900 дней жители Ленинграда получали в день всего по 125 граммов хлеба.

13.10 20:20
В Заинске наградили победителей конкурса «Работа как искусство»

Всем юным участникам конкурса вручили грамоты, а победители удостоились подарков.

13.10 18:52
Ракетки, волан и тотальное доминирование азиатов: в Казани завершился чемпионат мира по бадминтону

Россияне вылетели из турнира еще на стадии 1/8.

13.10 17:20
В Сети появилось видео с дракой неизвестного мужчины и «жирафа» в Казани

На кадрах видно, как неизвестный пытается «оторвать» голову жирафа.

13.10 17:00
«КАМАЗ» сыграл вничью в «домашнем» матче в Ижевске

Татарстанцев поддерживали 120 болельщиков, которых клуб привез на игру бесплатно.

13.10 16:07
Роспотребнадзор по РТ приглашает предпринимателей на единый «День открытых дверей»

В Казани прием пройдет по адресу: ул. Большая Красная, д. 30.

13.10 15:22
В республике начали выдавать автомобильные номера нового образца

Ранее сообщалось, что выдача таких новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесена с 2019 на 2020 год.

13.10 14:56
Дерматолог рассказала об опасности сухой кожи на локтях
13.10 14:44
Первый замминистра спорта РТ: Российским бадминтонистам пока тяжело тягаться с Азией

Халил Шайхутдинов прокомментировал проведение международного турнира по бадминтону в Казани.

13.10 14:28
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые за 30 лет
13.10 14:07
В Татарстане «Лада Ларгус» перевернулась в кювет, водитель и пассажир в больнице

Авария произошла вечером в Камско-Устьинском районе на въезде в село Антоновка.

13.10 13:58
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
13.10 13:41
Спасатели помогли шпицу, застрявшему лапкой в сливе раковины в Казани

Случай произошел в одной из квартир дома на Чистопольской улице.

13.10 13:31
После столкновения в Казани двух авто в разбитой «Ладе» зажало водителя и пассажира

ДТП произошло ночью на улице Япеева.

13.10 13:30
Консул мировой Федерации бадминтона: Только бадминтон может бороться с близорукостью

Сергей Шахрай рассказал, что заболеванием страдают 57% россиян.

13.10 13:11
Пожарный извещатель спас жизнь пожилого хозяина загоревшейся квартиры в Татарстане

АПИ услышали соседи мужчины, после чего незамедлительно вызвали пожарные расчеты.

13.10 13:02
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в республике

Ожидается сильный западный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

13.10 12:36
Дмитрий Патрушев поздравил татарстанцев с Днём работника сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства РФ в своем обращении пожелал сельхоз работникам мира, добра, благополучия и всего самого доброго.

События