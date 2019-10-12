Бугульминские спортсменки удостоились высших наград первенства ПФО

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В городе Кумертау завершилось первенство Приволжского федерального округа по жиму лежа, на которых успешно выступили бугульминские спортсменки. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Анастасия Филатова стала лучшей на турнире, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Также она установила свой личный рекорд.





Алина Бердникова также завоевала золотую награду в своей весовой категории, а в абсолютном первенстве завоевала «бронзу».



Сборная Татарстана, в составе которой выступили Настя и Алина, удостоилась почетного второго места. Спортсменки тренируются под руководством Владислава Крюкова.

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