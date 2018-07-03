Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Соглашение о сотрудничестве заключил Болгарский музей-заповедник Спасского района с туристическим агентством города Ульяновска. Об этом пишет газета «Спасская жизнь».
В рамках сотрудничества обе стороны планируют провести ряд совместных проектов, направленных на развитие туристической деятельности и индустрии.
Организаторы намерены создать благоприятные условия для увеличения внутреннего туристического потока, а также проводить социально-ориентированные, научные, культурные, образовательные и другие мероприятия.