Болгар и Ульяновск обменяются туристами в рамках совместных проектов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Соглашение о сотрудничестве заключил Болгарский музей-заповедник Спасского района с туристическим агентством города Ульяновска. Об этом пишет газета «Спасская жизнь».



В рамках сотрудничества обе стороны планируют провести ряд совместных проектов, направленных на развитие туристической деятельности и индустрии.



Организаторы намерены создать благоприятные условия для увеличения внутреннего туристического потока, а также проводить социально-ориентированные, научные, культурные, образовательные и другие мероприятия.

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