Нижнекамские садоводы смогут оплачивать взносы без комиссии

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске решили вопрос об оплате садоводческих взносов без комиссии. Об этом стало известно на заседании специальных депутатских комиссий, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Сегодня в Нижнекамском районе зарегистрировано 29 садовых некоммерческих товариществ, которые включают более 27 тыс. участков.



Председатель Ассоциации СНТ-НК Ильгам Булатов пояснил, что с 1 января в силу вступил закон, который определяет, что целевые и членские взносы вносятся садоводами на расчетный счет товарищества, однако нововведения понравились далеко не всем.



До этого много лет оплата взносов проводилась через кассу СНТ без дополнительных комиссий, однако с начала текущего года законодательство обязало платить взносы через банк, причем комиссия в банке составляет до 3%.

Для удобства садоводов в кассах садовых товариществ установили терминалы оплат по картам, в этом случае комиссия не взимается. Это удобно для всех, подчеркивает Ильгам Булатов.



«Бывает так, что, выписав квитанцию на оплату через банк, садоводы не всегда доходят до банков, кто-то забывает, кто-то теряет квитанцию, а через терминал оплата сразу поступает на расчетный счет СНТ», – поделился руководитель Ассоциации СНТ-НК.

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