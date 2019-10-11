Около тысячи малообеспеченных семей из Нижнекамска получили деньги за первенцев

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске набирает обороты соцпрограмма по поддержке малообеспеченных семей, у которых родился либо был усыновлен первенец. Об этом сообщает «НТР 24».

На сегодняшний день ежемесячные выплаты уже получили 849 молодых матерей, проживающих в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

Сумма ежемесячной выплаты для данной категории граждан составляет 8 896 рублей – это величина прожиточного минимума для детей в Татарстане.

Право на выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Главными условиями являются наличие гражданства Российской Федерации, постоянное проживание на территории страны и доход семьи на человека не должен превышать 14 тыс. рублей.

В Нижнекамске оформить выплату можно в отделении № 31 Республиканского центра материальной помощи, который находится по адресу проспект Мира, 60.

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