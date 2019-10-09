Заинский художник Виктор Хрулев провел для юных художников урок по рисованию мечети

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Юные художники под руководством мастера кисти Виктора Хрулева нарисовали историческое место в Заинске, передает «Заинск-информ».



В Заинском районе много красивых исторических мест, которые можно увековечить на холсте. Одним из таких мест является Школьная гора в микрорайоне Заинск-2. Со стороны водохранилища данное место выглядит особенным в ярких красках золотой осени. Здесь прошло и мероприятие, в котором приняли участие юные художники школы искусств и заинский художник Виктор Хрулев. При помощи мольберта и красок он научил ребят рисовать на белом полотне вид мечети и прилегающую к ней церковь.





Мероприятие состоялось в рамках республиканского проекта «Образы малой Родины», который стартовал в рамках 100-летия образования Республики Татарстан.



Цель проекта – продвижение среди школьников, студентов, молодежи, а также всех жителей республики культурно-исторического наследия района. Для этого организуются лектории, творческие вечера, экскурсии, мастер-классы.





Проект направлен на создание условий для творческой мотивации детей и молодежи, реализацию культурно-просветительских проектов, развитие художественного вкуса.

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