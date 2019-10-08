Конкурс в Агрызском районе «Мусор+фантазия» продемонстрировал новые возможности отходов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). С большой фантазией состоялся конкурс «Мусор+фантазия», посвященный вторичному использованию бытовых отходов в рамках акции «Чистые леса Татарстана». Организаторами выступили сотрудники природного заказника «Кичке-Тан». Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.



Цель мероприятия – привлечь внимание детей к проблемам загрязнения окружающей среды, обсудить, как избежать большого количества отходов в быту и как научиться их вторично использовать.



Конкурс призван продемонстрировать новые возможности уже использованных бытовых материалов. Ребята создали работы из одноразовой посуды, пластиковой тары, жестяных банок, стаканчиков, ложек и тарелок, пластиковых соломинок, старых вещей и других отходов.



Всего в конкурсе участвовало 45 детей дошкольного и школьного возраста Агрызского района. Они представили более 50 разнообразных работ. Ребята проявили фантазию и умение, вложили в каждую работу частичку души, стремясь показать разнообразие второй жизни бросовых вещей, способных украсить сад, клумбы, детскую игровую площадку и многое другое.



Далее состоялась защита экологических проектов. Конкурсанты рассказали о возможных вариантах обращения с отходами, объяснили, что каждый человек может сделать для улучшения сложившейся ситуации.



По итогам конкурса была оформлена выставка с лучшими работами.



Победителей наградили дипломами и подарками от Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

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