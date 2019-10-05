Ракетки, волан и тотальное доминирование азиатов: в Казани завершился чемпионат мира по бадминтону

(Казань, 13 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Центре гимнастики подошел к концу чемпионат мира по бадминтону для юниоров и юниорок до 19 лет.

К сожалению, из-за высокого уровня игры спортсменов из азиатских стран россияне вылетели из розыгрыша турнира еще на стадии 1/8. В смешанном разряде Анастасия Боярун и Лев Баринов проиграли спортсменам из Таиланда, в женской одиночке Анастасия Шаповалова уступила первой ракетке турнира Питтайе Чайвань из Таиланда, в женском парном разряде Анастасия Боярун и Алёна Яковлева не смогли справиться с первой парой турнира парой из Индонезии.

Что касается конкретно татарстанских бадминтонистов, там ситуация не лучше. Таймаз Гареев и Тимур Валиуллин в первом же раунде проиграли датчанам.

По итогам соревнований первое место и звание чемпионов мира в смешанном дуэте завоевала пара из Китая Ян Же Фенг и Фанг Линг Лин, которая в финале без особого труда расправилась с индонезийцами Лео Ролли Карнандо и Инда Кая Сари Джамиль.

«Центр гимнастики — замечательный спортивный объект, нам очень понравилось. Здесь приятная атмосфера, и мы очень рады победы», — сказал после победы Ян Же Фенг.

Лучшей в одиночной женской дисциплине стала Рика Гунджи, победив в финале китайскую спортсменку Менг Джоу, среди мужчин лучше оказался индонезиец Кунлавут Витидсарн, который без проблем разобрался с французом болгарского происхождения Кристо Поповым.

Чемпионами мира в женской паре стали Фанг Линг Лин и Ксин Ру Жоу из Китая, лучшими в мужской — индонезийцы Лео Ролли Карнандо и Дэниэл Мартин.

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