Роспотребнадзор по РТ приглашает предпринимателей на единый «День открытых дверей»

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). 16 октября с 14.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по РТ проводит Единый день «открытых дверей» для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Единые дни „открытых дверей“ для предпринимателей проходят в Управлении ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально в третий четверг третьего месяца квартала», — говорится в сообщении. Предварительная запись не требуется.

В Казани прием пройдет по адресу: ул. Большая Красная, д. 30. Также предпринимателей-татарстанцев ждут во всех территориальных отделах Управления, адреса которых указаны на сайтах: www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.