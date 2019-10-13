В Бугульминском районе отпраздновали Всемирный день хлеба

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Малобугульминской сельской библиотеке для третьеклассников и пятиклассников провели литературно-музыкальную композицию «Слаще меда хлеба твои, Родина!». Событие посвятили Всемирному дню хлеба, который ежегодно отмечается 16 октября. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Библиотекарь рассказала учащимся о пути хлеба от зерна до каравая – где растет пшеница, сколько зерен нужно вырастить, чтобы испечь один батон хлеба. Узнали юные читатели и о блокадном хлебе. Работники библиотеки рассказали о том, как почти 900 дней жители Ленинграда получали в день всего по 125 граммов хлеба.



На празднике звучали стихи и песни о хлебе, участники вспомнили пословицы и поговорки, азартно отвечали на вопросы викторины о хлебобулочных изделиях.



В этот день в библиотеке открылась книжная выставка «Его величество хлеб». Дети с интересом знакомились с книгами.



Мероприятие проводилось с целью вызвать у ребят уважительное и благородное отношение к труду людей, принимающих участие в выращивании хлеба.

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