Первый замминистра спорта РТ: Россияне заняли то место, которое заслужили

(Казань, 13 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов прокомментировал проведение чемпионата мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет в Казани.

«Для Казани это значимое мероприятие, оно очень важно для развития и популяризации бадминтона в целом. Судя по выступлению россиян, у нас есть перспективы, причём даже для татарстанских спортсменов. Поэтому мы в каждом городе республики пытаемся развивать этот вид спорта», - поделился замминистра.

Также он прокомментировал результаты российских спортсменов. Лучший проход в стадию 1/8: «Конечно, всегда хочется большего, но мы знаем, как играет Азия, другие страны, поэтому пока мы на том месте, которое заслужили».

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