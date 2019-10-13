Дерматолог рассказала об опасности сухой кожи на локтях

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях. Об этом сообщают Известия.

По словам специалиста, такое состояние не является нормой, так как на самом деле кожа на всем теле должна быть одинаково увлажненной.

«Сухая кожа всегда характерна для атопических, т.е. аллергических, состояний: дерматит, бронхиальная астма, вазомоторный ринит, иногда пищевая аллергия. Также на локтях могут проявляться очаги псориаза», — отметила врач.

Кроме того, по словам Ирины Скорогудаевой, причиной могут быть различные эндокринные нарушения и нехватка в организме витаминов А, D3, B1, В2, В3 и В6.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.