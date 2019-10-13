Легендарная группа «кино» выйдет на сцену впервые за 30 лет

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену осенью 2020 года. Об этом сообщает Росбалт Петербург.

Двухчасовой концерт станет «первым после 30-летнего перерыва, а голос безвременно ушедшего Виктора Цоя прозвучит для слушателей в оцифрованной форме», - сообщает издание.

Так, на концерте можно будет услышать живое выступление гитариста Юрия Каспаряна, а также басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова. Продюсером концерта выступит Александр Цой, сын Виктора Цоя.

Отмечается, что концерт 2020 года будет приурочен к 30-летию альбома «Звезда по имени солнце».



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