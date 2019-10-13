В Татарстане «Лада Ларгус» перевернулась в кювет, водитель и пассажир в больнице

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). В Татарстане «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, водитель и пассажир в больнице, сообщили агентству очевидцы ДТП.

«Авария произошла вечером в Камско-Устьинском районе. На въезде в село Антоновка грузовая «Лада» вылетела с дороги и перевернулась. Часть машины полностью искорежена, есть пострадавшие», — рассказали очевидцы.

38-летнего водителя госпитализировали с переломом ребер, а его 43-летнего пассажира – с подозрением на перелом позвоночника. Мужчин доставили в седьмую горбольницу Казани.

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