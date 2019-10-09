Консул мировой Федерации бадминтона: Только бадминтон может бороться с близорукостью

(Казань, 13 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Из спортивных дисциплин только бадминтон может помочь людям с близорукостью. Об этом рассказал консул мировой Федерации бадминтона Сергей Шахрай.

«Россия подвержена близорукости, этим страдают уже 57% населения. Выпускники школ выходят уже близорукими: гаджеты, сидячий образ жизни, экология и возрастные изменения приводят к этому. Бадминтон - единственный и уникальный вид спорта, который может с этим бороться. Пространственное движение волана на корте заставляет делать ребёнка все упражнения, которые обычно прописывает офтальмолог. А само движение ракеткой закачивает кислород в организм, он проникает даже в мелкие сосуды», - заявил Шахрай.

Также он объяснил методику тренировки: «Два раза в неделю минимум, и через две недели занятий ребята могут снять очки. Тренировка должна длиться не меньше сорока минут».

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