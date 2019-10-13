Пожарный извещатель спас жизнь пожилого хозяина загоревшейся квартиры в Татарстане

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Пожарный извещатель спас жизнь пожилого хозяина загоревшейся квартиры в Высокой Горе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение, что на Большой Красной улице в одном из домов случился пожар. Соседи снизу услышали сигнал автономного извещателя, который был в начале года монтирован в квартире одинокого 66-летнего мужчины, который с трудом мог передвигаться», — рассказали в МЧС.

Пожарные ПСЧ № 113 при помощи лома вскрыли дверь, проникли в задымленную квартиру и обнаружили хозяина. Он лежал на горящей кровати, находился в сознании. С отравлением дымом и серьезными ожогами пострадавшего вынесли из помещения, а возгорание потушили.

По оценкам специалистов, мужчину удалось спасти лишь благодаря своевременному звонку о пожаре.

«Если бы сообщение поступило на несколько минут позже, гибель человека от отравления дымом или от ожогов была бы неминуема», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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