Из магазина в Казани из-за вспыхнувшего светильника эвакуировался персонал

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Из магазина в Казани из-за короткого замыкания эвакуировался персонал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о задымлении в торговом зале магазина, расположенного на первом этаже дома № 95 на улице Зорге. На место по второму номеру вызова отправились пожарные ПСЧ №7», — сообщили в МЧС.

На месте выяснилось, что на потолке произошло короткое замыкание, после чего произошло возгорание на площади в 0,5 квадратных метра.

До прибытия пожарных из помещения эвакуировались двое работников магазина. Никто не пострадал.

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