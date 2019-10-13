Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Триллер режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с момента выхода на российский киноэкранах заработал более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм вышел в российский прокат 3 октября. В первый день показа он набрал более 100 млн рублей, в первые выходные — около 634 млн рублей.

Издание отмечает, что всего за девять дней проката картина собрала более 1 млрд рублей.

Премьера фильма о противнике Бэтмена - злодее Джокере прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила Гран-при «Золотой лев».



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