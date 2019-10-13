(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поздравил татарстанцев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления опубликован на портале Минсельхозпрода РТ.

В своем поздравлении министр отметил, что труд сельхоз работников всегда ценился и пользовался в нашей стране особым уважением. «Благодаря мастерству и упорству работников агропромышленного комплекса мы уже добились существенных успехов [в решении масштабных задач, которые стоят перед отраслью, - прим. Т-и] – сельскохозяйственная отрасль на протяжении всех последних лет показывает высокие результаты и выступает локомотивом отечественной экономики», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Российская сельхозпродукция экспортируется в более чем 150 стран мира. По словам главы Минсельхоза РФ, страна обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать ключевым поставщиком продовольствия на всей планете – не только сырья, но и продукции глубокой переработки, органических и экологически чистых продуктов питания.

«Сегодня агропромышленный комплекс дает импульс социально-экономическому развитию всей России. Мы понимаем, что от вас, тружеников АПК, зависит будущее нашей страны, поэтому важнейшим приоритетом для государства является создание комфортных условий жизни на селе. <…> Минсельхоз России приложит максимум усилий, для того чтобы сельским жителям были доступны все современные возможности для качественного образования, медицинского обслуживания, жизни и работы», - поблагодарил сельхоз работников министр сельского хозяйства и пожелал им мира, добра, благополучия и всего самого доброго.



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