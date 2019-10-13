(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). При выезде со двора в Казани водитель грузового «Мерседеса» сбил 10-летнего велосипедиста, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«В субботу днем водитель грузового авто, при выезде на улицу Кулахметова, не убедился в безопасности маневра и сбил 10-летнего мальчика на велосипеде», — рассказали в организации.

В результате аварии велосипед был раздавлен автомобилем, а ребенка отправили в горбольницу №12 с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

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