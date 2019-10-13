Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Компания Microsoft рассказала о крупном обновлении операционной системы Windows 10. Об этом сообщает издание iReactor.

Проверку финальной версии продукта участники специальной программы по тестированию продуктов Windows Insiders начали проводить совсем недавно. Как утверждают в компании разработчика, пользователи смогут оценить нововведения весной следующего года.

Обновление получило название Windows 10 November 2019 Update. Что касается уже известных предстоящих изменений, разработчики отмечают, что поиск в «Проводнике» поможет найти файлы даже в учётной записи OneDrive. Голосовые помощники будут работать в режиме блокировки экрана, а новые записи в календаре можно создать прямо с панели задач.



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