Марат Зяббаров поздравил жителей Татарстана с Днем работника сельского хозяйства

(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров поздравил жителей республики с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В своем поздравлении, опубликованном на сайте Минсельхозпрода РТ, Марат Зяббаров отметил, что сельское хозяйство Татарстана сохраняет устойчивый рост производства и служит основой благополучия и процветания нашей республики. «Именно от результатов работы специалистов агропромышленного комплекса во многом зависят жизненный уровень, здоровье и благосостояние жителей нашей родной республики», - подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.

«Дорогие труженики полей и ферм, работники сельхозпредприятий, спасибо за ваш профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кропотливый труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, высоких результатов и успешной плодотворной работы!», - поблагодарил вице-премьер татарстанцев и пожелал им новых успехов на благо республики.



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